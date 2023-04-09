«الأرصاد» تحذّر من طقس الغد: بارد حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الاثنين المقبل، ما يشعرنا ببرودة الطقس ويكون هناك انخفاضا بدرجات الحرارة وتكون أجواء فترة الليل أجواء باردة ومائلة للبرودة على أغلب المحافظات، كما يتوقع أن يشهد اليوم نشاطا للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية شمال الصعيد، كما توجد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال فترات النهار، وهذه الأتربة والرمال المثارة ستؤدي إلى انخفاض بالرؤية الأفقية.

توقعات بسقوط أمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القناة الأولى»، أنّ اليوم متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار خاصة مع وجود منخفض جوي يؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية بطبقات الجو العليا كما توجد أمطار خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومطروح والإسكندرية، وبدأت الأمطار خلال فترات الصباح.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك فرص لسقوط الأمطار بوسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق من جنوب الصعيد، وهي أمطار خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا، ويتوقع غدا انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة وتصل لـ28 درجة مئوية للقاهرة الكبرى ومع منتصف الأسبوع تصل لـ22 درجة مئوية، ويوم الأربعاء يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة ونشعر بالأجواء الربيعية خلال فترات النهار وخلال فترات الليل نشهد انخفاضا بدرجات الحرارة.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدا فرص الأمطار ستختلف وتكون موجودة بشكل كبير على السواحل الشمالية وبعض المناطق من خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، وتكون أمطار متوسطة ورعدية، والمناطق الداخلية تشهد فرص أمطار مع يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن اليوم من المهم أن نأخذ حذرنا وارتداء الكمامات خصوصا مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل.