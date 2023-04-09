خالد الصاوي ضيف منى عبدالوهاب في برنامج أنا والقناع الليلة

يحل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفًا على الإعلامية منى عبدالوهاب في حلقة تذاع على جزئين ضمن برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

يكشف خالد الصاوي خلال الحلقة عن الأقنعة التي يستخدمها ليختبئ خلفها في مواقف مختلفة، ويتحدث عن الأعمال التي لو عاد الزمن به لن يخوضها مجددا، ويكشف المزيد من الأسرار عن حياته الشخصية وأصعب مراحل مر بها خلال أزماته الصحية التي مر بها.

تفاصيل برنامج «أنا والقناع»

وأنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.