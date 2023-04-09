10 تصريحات لـ أيمن بهجت قمر في «أنا والقناع».. اعتذر لتامر حسني ومحمد صبحي

مواقف وأسرار كثيرة جمعت الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، بالعديد من النجوم، رواها عبر برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب.

اعتذاره لـ تامر حسني ومحمد صبحي

وتستعرض «الوطن» 10 تصريحات للسيناريست أيمن بهجت قمر خلال استضافته بالبرنامج خلال السطور التالية:

1- فيلم عنتر بن شداد لمحمد هنيدي، مكنش فيه توفيق، والعوامل المساعدة مكنتش موجودة، العناصر اللي تواجدت لنجاح الفيلم لم تكن موفقة.

2- الفيلم الأفضل في تاريخي، آسف على الإزعاج، وفيه أفلام كتير زي إكس لارج.

3- الملحن رقم 1 في مصر من وجهة نظره هو الموسيقار عمر خيرت ثم هاني شنودة.

4- اعتذر لـ تامر حسني عن تصريحاتي بشأن عدم أحقيته لقب «نجم الجيل» وأن تصريحاته مجرد «فش غيظ».

5- لم أخسر الفنان محمد حماقي بسبب غنائه مع شيرين عبدالوهاب أغنية «الكدابين».

محمد رمضان مش «نمبر وان»

6- ما زلت مقتنعاً بالجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، ولكن الظروف لم تخدمنا، والجميع أثنى على السيناريو.

7- رامي عياش غنا جملة غلط في أغنية «أمي ثم أمي» بس محدش خد باله وعدت.

8- أعتذر لـ محمد صبحي عن وصفه بأنه «صفر كبير».

9- أنا السبب في فشل فيلم أحمد مكي سمير أبو النيل.

10- محمد رمضان «نمبر وان» في اللي بيعمله في الأغاني والمسلسلات.. لكن الوضع مختلف في السينما.