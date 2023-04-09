عدد ساعات الصيام في اليوم الـ18 من شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار

يهتم الصائمون في اليوم الثامن عشر من رمضان، بمعرفة عدد ساعات الصوم اليوم، وموعد مدفع الإفطار وأذان المغرب، وفقا لإمساكية رمضان، والمواعيد المعلنة من جانب معهد البحوث الفلكية.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ18 من شهر رمضان

وتبلغ ساعات الصيام اليوم الموافق 18 رمضان، 14 ساعة و32 دقيقة، حيث تبدأ من الساعة 4:6 فجرا حتى الساعة 6:18 مساء، حيث موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور اليوم 18 رمضان

- موعد صلاة المغرب 6:18 مساء.

- موعد صلاة العشاء 7:38 مساء.

- موعد السحور 3:47 فجرا.

- موعد الإمساك 3:59 فجرا.

- موعد صلاة الفجر 4:06 فجرا.

- موعد صلاة الشروق 5:36 صباحا.

- موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا.

- موعد صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصيام خلال الأيام المقبلة

أما عن عدد ساعات الصيام المتوقعة في الـ11 يوما المقبلة من شهر رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 19 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: تبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.