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انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بأتربة في شمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
05:38 م | الأحد 09 أبريل 2023
رياح محملة بأتربة

رياح محملة بأتربة

انخفضت درجات الحرارة في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، اليوم، وتكاثرت الغيوم في السماء.

أمطار ورياح باردة الساعات المقبلة

وأكد المرصد المناخي في مجلس مدينة العريش، في بيان، أن رياح باردة وأمطار ستضرب المنطقة الساعات المقبلة، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضاف المرصد المناخي، أن رياحا محملة بالأتربة تضرب المناطق الصحراوية والساحلية بشكل كبير خلال أوقات المساء، وتقل سرعة الرياح في المناطق المزدحمة بالسكان وسط العريش والشيخ زويد ومدينة بئر العبد.

استعدادات مجلس مدينة العريش

ومن جهة أخرى، أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، متابعة الأوضاع المناخية والطقس، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والتجمعات والمديريات لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى بسبب الرياح، وأن عمال المجلس وقسم الطوارئ على أتم الاستعداد حال تساقط أمطار رعدية أو هبوب رياح قوية بالمنطقة.

وأشار البيان إلى تنظيف بيارات الصرف الصحي الخاصة بتصريف الأمطار، والعمل على إزالة الرمال والأوراق من البيارات العمومية في مناطق التجمعات بوسط المدينة.

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