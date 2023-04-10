الزراعة: تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من المشروعات بالتعاون مع المنظمات الدولية من بينها مشروع SAIL والذي يهدف للحد من الفقر وزيادة الطعام والأمن الغذائي للفقراء من النساء والرجال الريفيين في الأراضي الجديدة في مصر.

وكشفت الوزارة عن المشروع باعتباره أحد المكونات الفرعية للمشروع SAIL ويحمل عنوان التنمية الزراعية والتنويع من خلال تحسين خدمات الإنتاج الزراعي مع التركيز على تجربة منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتى تعتمد على الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم بالمشاركة.

أهداف المشروع

المشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، يهدف إلى تحسين أثر مدارس المزارعين الحقلية التي يتم إنشاؤها وتنفيذها عبر الأراضي الجديدة، والذى يساهم بشكل كبير فى تحقيق الهدف النهائى لمشروع SAIL ، وهو تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تعزيز دخلهم وزيادة الربحية وتنويع سبل عيشهم.

إنجازات المشروع

تمكن المشروع من إنجاز 172 مدرسة حقلية ضمت 3440 عضواً من صغار المزارعين والمزارعات بهدف تبني ممارسات وتكنولوجيا الزراعة الذكية مناخياً وإدارة الموارد الطبيعية بالأراضى الجديدة فى 4 محافظات .

المخرجات المتوقعة

أن يكون كل المعنيين بالأعمال الزراعية على المستوى القومى والمحافظة والقرية بالمناطق المستهدفة أكثر فهماً للحالة الإقتصادية والإجتماعية والحالة البيوفيزيائية للمجتمعات المستهدفة وأيضا النظم الزراعية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومدى فاعلية كل من النظام الإرشاد الزراعى الحالى والخدمات الإستشارية الريفية المقدمة.

كذلك يسعى المشروع لتحسين مستوى المعلومات الفنية وبناء قدرات ومهارات الإتصال لمدربين وميسرين على المستوى المجتمعى وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تنمية قدرات صغار المزارعين لتبني ممارسات وتكنولوجيا الزراعة الذكية مناخيا وإدارة الموارد الطبيعية من خلال تنفيذ المدارس الحقلية.