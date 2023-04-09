«مناخ الزراعة»: الأسبوع الحالي متقلب مع سقوط أمطار على عدة مناطق

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الأسبوع الحالي مُتقلب مناخياً، ومتوقع استمرار في الحرارة حتى اليوم الأحد في الوجه البحري وحتى الاثنين في جنوب الصعيد، ثم عودة قوية للبرودة بداية من الاثنين في محافظات الوجه البحري ومن الثلاثاء في محافظات الصعيد حيث تصبح الحرارة ليلاً ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية.

متوقع عودة لنشاط الرياح المحملة بالأتربة اليوم الأحد

وأضاف أنَّه متوقع عودة لنشاط الرياح المحملة بالأتربة اليوم الأحد ثم عودة للأمطار المتفرقة بداية من الاحد وحتى الخميس في مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة واحياناً بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة.

ضرورة المتابعة الدقيقة للتحديثات لمزارعي البطاطس الصيفي

وأكّد ضرورة المتابعة الدقيقة للتحديثات لمزارعي البطاطس الصيفي لضبط ميعاد الحصاد بعيداً عن الامطار وكذلك مناشر الكمون في وجه بحري، مع الحفاظ على أشجار المانجو والزيتون من الرياح الساخنة المتوقعة خاصة يوم الأحد، وإجراء ريات مشبعة لكل المحاصيل.

زراعات البطيخ مهدده في الوقت الحالي بسبب تذبذبات الحرارة

ولفت إلى أنَّ زراعات البطيخ مهدده في الوقت الحالي بسبب تذبذبات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض وزيادة سرعة الرياح، إذ تتسب برودة الجو في تلف الأزهار التي في مرحلة ما بعد العقد لذا فيجب تقليل أو وقف التسميد الآزوتي مع عدم تقليل كميات مياه الري ثم التسميد بالبورون متوسط التركيز أو الرش ويفضل الرش.