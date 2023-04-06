«مناخ الزراعة» يحذّر: تقلبات في الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء المقبل

توقع الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، حدوث تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل بداية من الجمعة وحتى الثلاثاء.

هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والأتربة

وأضاف أن ذلك يحدث في صورة ارتفاع درجات حرارة النهار تصل لقيم عالية إيذاناً بالدخول في نقرات الصيف المبكر من الجمعة وحتى الإثنين، مع تشكل هبات قوية للرياح الجنوبية قد تكون محملة بالرمال والأتربة يومي السبت والأحد، مع أمطار متفرقة تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة في مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وسيناء ومدن القناة وأحياناً بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة.

وأكد على ضرورة وقف ري القمح المتأخر في الزراعة خلال الجمعة والسبت والأحد والإثنين المقبلين على الأقل، مع المتابعة الدقيقة للتحديثات لمزارعي البطاطس الصيفي لضبط موعد الحصاد بعيدا عن الامطار وكذلك مناشر الكمون في الوجه البحري، مع الحفاظ على أشجار المانجو والزيتون من الرياح الساخنة المتوقعة خاصة يوم الأحد.

ريّات مشبعة لكل المحاصيل بداية من الجمعة

ولفت إلى أهمية تنفيذ ريّات مشبعة لكل المحاصيل بداية من الجمعة للخضر والفاكهة المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة، والحذر من الأجيال الأولى من الحشرات مثل التوتا ابسلوتا على الطماطم والبطاطس ودودة براعم الزيتون ودودة عناقيد العنب وحشرة منّ الخوخ الأخضر على البطاطس الصيفية المتأخرة وعلاقتها بفيروس التفاف الأوراق، والمن على الفاصوليا وغيرها بالإضافة إلى زيادة عدد أجيال التربس والعنكبوت الأحمر وخاصة الفراولة والباذنجان والفلفل والتربس على البصل.