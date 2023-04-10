موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON، يهم كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الذي يعرض على شاشة قنوات ON ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية التي تقدمها القناة خلال السباق الرمضاني 2023، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يناقش مجموعة من القضايا التي تنتشر في المجتمع.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON يأتي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحا، وإعادة ثالثة في الساعة 12:30 ظهر، ويمكن متابعة قناة ON عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6