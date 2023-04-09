الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستورية عضوا معينا في «الشيوخ»

أدى الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية، عضوا معينا في مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلفا للواء الراحل مصطفى كامل.

يأتى ذلك على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه عضوا في المجلس خلفا للواء الراحل مصطفى كامل.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، تتم إجراءات انتخاب وتعيين الأعضاء والبالغ إجماليهم 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبدالمنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهي الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

معلومات عن الفريق عبدالمنعم التراس

وعين الفريق عبدالمنعم إبراهيم التراس، عضوا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل، الذي توفي خلال الأسابيع الماضية إثر حادث داخل مقر البرلمان.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أخطر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.