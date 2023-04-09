اليوم.. «صحة الشيوخ» تناقش مقترح إنشاء وحدات إسعاف بشارع ناهيا بالجيزة

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب علي مهران، اجتماعًين لها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، ويناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بشارع ناهيا قسم بولاق الدكرور، بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية والنقل.

كما يناقش الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمى بشأن إنشاء نقطة إسعاف مركزية بمدينة بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

كما تعقد لجنة الصحة غدًا الإثنين أيضًا برئاسة الدكتور على مهران اجتماعين، إذ يناقش الاجتماع الأول، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمى بشأن إنشاء مدرسة تمريض بأرض مستشفى الحميات بالمحلة الكبرى، اللجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يناقش الاجتماع الثاني الاجتماع الثاني غدا الإثنين الاقتراح برغبة المقدم من النائب على عطوة مضعان بشأن تخصيص قطعة أرض بمدينة طور سيناء من أجل إنشاء معهد للتمريض تابع لوزارة الصحة.