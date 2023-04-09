يرغب عدد كبير من جمهور الفنانة نيللي كريم، في معرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، الذي تدور أحداثه حول «نادرة» التي تقف أمام والد زوجها الراحل لتحافظ على إرث ابنها، وتستمر الأحداث في إطار تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقهنّ فيه.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc اليوم

وتحدد موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، منذ بدء السباق الرمضاني، يكون في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، بعد عرضه في موعده الأساسي الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

وجاءت خلال أحداث الحلقات الماضية من مسلسل عملة نادرة، تزوجت من شداد الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، والذي يحاول أن يأخذ الثأر.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم أبرزهم جمال سليمان، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وندى موسى ورمزي العدل، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ونهى صالح، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وريم رؤوف، وكريم عبد العاطي، ومحمد فهيم، وهشام عاشور.