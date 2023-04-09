 أسعار سجائر اليوم.. «فايسروي وبال مال» بـ35 جنيهًا

أعلنت الشركة الشرقية للدخان أسعار سجائر اليوم، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الأسعار الجديدة لمنتجات صنفي سجاء فايسروي وبال مال.

أسعار سجائر اليوم أعلنتها الشركة بزيادة طفيفة فسعر السجائر فايسروي بسعر 35 جنيها للمستهلك، وسعر سجائر بال مال بسعر 35 جنيها للمستهلك للعبوة 20 سيجارة.

أسعار السجائر الجديدة في البورصة

وبحسب بيان البورصة، فإنّ أسعار السجائر الجديدة تم اعتمادها في جلسة مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2023، والمعقودة بالتمرير بتاريخ 6/4/2023، بشأن اعتماد الأسعار الجديدة لمنتجات صنفي سجائر فايسروي، وبال مال، والعمل بها اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 8/4/2023، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

أسعار السجائر الجديدة فى السوق

أسعار السجائر الجديدة ميريت بأنواعها: 59 جنيها للمستهلك، مارلبورو أحمر: 54 جنيها للمستهلك، و مارلبورو جولد: 54 جنيها للمستهلك، مارلبورو كرافت بأنواعها: 44 جنيها للمستهلك، وأسعار السجائر الجديدة إل آند إم أحمر: 39 جنيها للمستهلك، إل آند إم أزرق: 39 جنيها للمستهلك، وإل آند إم سيلفر: 39 جنيها للمستهلك، وأسعار السجائر الجديدة إل آند إم فوروارد 39 جنيها للمستهلك.

أسعار التبغ المسخن في مصر

سجلت أسعار التبغ المسخن هيتس بأنواعها 48 جنيها للمستهلك، و التبغ المسخن هيتس دايمنشيونز بأنواها: 50 جنيها للمستهلك.

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