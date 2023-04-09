انتهاء تصوير فيلم هارلي بطولة رمضان بعد 54 يوماً متواصلة

كشف عصام الوريث مصمم المعارك، عن انتهاء تصوير فيلم هارلي، من بطولة محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل .

انتهاء تصوير فيلم هارلي

ونشر عصام الوريث صورة من كواليس العمل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً، «بعد 54 ساعة تصوير متواصله فركش فيلم #هارلي هتشوفو عظمه في العيد ان شاء الله».

ولم يستعين الفنان محمد رمضان بأي دوبلير، خلال تصوير فيلمه الجديد هارلي، وينتظر عرضه في عيد الفطر المبارك، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد رمضان في مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسله الجديد «جعفر العمدة».

قصة فيلم هارلي

من المقرر أن يعرض فيلم هارلي خلال موسم عيد الفطر، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية وقد بدأ تصويره منذ فترة طويلة .

أبطال فيلم هارلي

فيلم «هارلي» يخوض بطولته النجوم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومشرف عام لرويال صن رياض المزهر، ومشرف على انتاج رويال صن محمد ناصف، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.