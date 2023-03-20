مي كساب تكشف عن شخصيتها في فيلم «هارلي« لمحمد رمضان

حرصت الفنانة مي كساب، على الترويج لفيلمها الجديد «هارلي»، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، والفنانة مي عمر، والمقرر طرحه ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

مي كساب تروج لشخصيتها في فيلم «هارلي»

ونشرت مي كساب، صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها:«دنيا من فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك مع الاستايلست الشاطرة علا أشرف، استنونا ماكيير أحمد الخواجة، كوافير فارس الهواري، تسلم إيديكم».

ويواصل أبطال فيلم «هارلي»، التصوير في عدد من شوارع القاهرة، حسبما أعلن محمد رمضان منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وينتمي العمل لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية، ومن بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير.

تعاون مي كساب ومحمد رمضان

ويأتي تعاون محمد رمضان مع مي كساب بعد انتهائهما من تصوير مسلسلهما الجديد «جعفر العمدة»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، الذي يتبقى عليه أيام قليلة، ويشاركهما في البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم زينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وأحمد داش، وهالة صدقي.