«التعليم»: غدا آخر فرصة لطلاب «أولى وتانية ثانوي» لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غدا الثلاثاء آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال هذا الرابط، بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، مشيرا إلى أنّه حال عدم وجود بريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023.

- ادخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- مراجعة البيانات «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص- طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

مراجعة بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمراجعة البيانات الخاصة والمتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي «اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل».

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من المدارس الثانوية بإعداد تقارير ببيانات الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي المتقدمين لامتحانات التيرم الثاني 2023، ويتم تسليمها إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس الموافق 13 أبريل 2023.