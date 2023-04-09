التعليم تناشد الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

ناشدت المدارس الثانوية الفنية، طلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات المختلفة (الصناعي - التجاري- الفندقي- زراعي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل في يوم 27 يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وطالبت المدارس الثانوية الفنية، علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023 استكمال الملف الخاص بالتقديم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وتسليمها للمدارس .

وحددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة والخطوات لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية وتسلميها للمدارس وهي كالتالي:-

- تسجيل البيانات المطلوبة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال البريد الإلكتروني.

- يطبع الطالب الاستمارة الإلكترونية الخاصة به كطلب لدخول الامتحان ويدون بها جميع البيانات التي تم تسجيلها علي النت.

- يوقع الطالب بخط يده علي أن يكون الاسم رباعياً علي طلب دخول الامتحان في الجزء المخصص لتوقع الطالب.

- يضع الطالب 5 صور ضوئية حديثة مقاس 4x6 ذات خلفية بيضاء وغير لامعة بعد توقيعه بالاسم رباعياً عليها من الاستمارة الإلكترونية وصورة شهادة الميلاد وصورة مرفقة معتمدة ومختومة من من الخلف بعد كتابة اسم الطالب عليها بخط يده لاستخدامها في بيان الدرجات الذي سيصدر للطالب من لجنة النظام والمراقبة.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023.. مراجعة الشعب والتخصصات

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، بمراعاة الالتزام بمسميات الشعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات والبرامج المطورة المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية طبقاً للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الإلكترونية للدبلومات الفنية، مطابقة تمام لكشوف (12 د) من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الكمبيوتر وفي حالة وجود اختلاف أو نقص في أي بيانات لابد من المدرسة الرجوع إلى إدارة الإحصاء بالإدارة والمديرية أو الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.