«الزراعة»: تشغيل محطة كوم أمبو بأسوان لإنتاج شتلات القصب قريبا

قال الدكتور أيمن عش، مدير معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، إنه «سيجرى قريبا التشغيل التجريبي لمحطة كوم أمبو بمحافظة أسوان لإنتاج شتلات القصب، وتسليمها لإنتاج 15 مليون شتلة في الموسم الواحد».

زراعة قصب السكر بالشتل هي الطريقة الأحدث

وأوضح «عش» لـ«الوطن»، أن زراعة قصب السكر بالشتل هي الطريقة الأحدث لزراعة المحصول الاستراتيجي؛ إذ يعد الشتل بالقصب من الطرق الفعالة والحديثة التي توفر إنتاجية عالية عن الطرق التقليدية، وتصل فيها الإنتاجية إلى 35 طنا للفدان، كما يتميز الإنتاج بجودة عالية، والسكر المنتج منه أعلى عن غيره من قصب السكر المنزرع بالطرق التقليدية.

وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، أن محطة كوم أمبو لإنتاج القصب بالشتلات تنتج 15 مليون شتلة في الموسم، كما يجرى أيضا إنشاء محطة أخرى يمكنها إنتاج 100 مليون شتلة في الموسم، وهذه الكمية كافية لتغطية مساحات القصب المنزرع في محافظة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عش، أن المحطة يمكنها إنتاج عدد أكبر من الشتلات في وقت قصير، ما يتيح للمزارعين زيادة الإنتاجية وتحسين الإيرادات، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة في مصر بمحصول القصب تبلغ 340 ألف فدان، يجرى استخراج السكر من 250 ألف فدان فقط، وتعطي إنتاجية تصل إلى 850 ألف طن سكر، أما المساحة الأخرى فتستخدم في التناول الطازج والعصائر، لافتاً إلى أن مساحة محصول البنجر بلغت هذا الموسم 640 ألف فدان تنتج 1.8 مليون طن سكر.

الرئيس السيسي يوجه بزراعة قصب السكر بالشتلات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزراعة قصب السكر بالشتلات خلال زيارته لمحافظة أسوان، في سبتمبر قبل الماضي، والتي استمع فيها لشرح من وزير الزراعة السيد القصير، يعدد خلاله فوائد زراعة القصب بنظام الشتلات، وما يحققه من فوائد للمزارعين.