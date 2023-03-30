توصيات من الزراعة بشأن محاصيل البنجر والبصل.. كيفية الحصول على أحجام مناسبة

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من النصائح لمزارعي البطاطس والبنجر الذين يشغل بالهم هذه الفترة كيفية الحصول على أحجام مناسبة من هذه المحاصيل «الأرضية» في ظل تأخر للنمو أو التحجيم، بسبب التقلبات خلال الفترات المهمة من عمر هذه المحاصيل.

يجب استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5- 2 كجم رشا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 إلى 30 سم لفدان للبصل والثوم والبطاطس على 300 لتر ماء للفدان.

استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر «كجم» رشا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان للبصل والثوم والبطاطس على 300 لتر ماء للفدان.

الرش بمركبات البورون، وأفضل موعد لاستخدام البورون رشا على الأوراق، يكون قبل حصاد المحصول بشهرين علي الأكثر للبنجر (تركيز 14 %) أو شهر للبصل والثوم أو 20 يوم للبطاطس، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS بمعدل 1-1.5 لتر للفدان/ 300 لتر ماء للفدان.

الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء للبصل والثوم والبطاطس وعلى 500 لتر ماء للبنجر لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جداً في تكبير حجم البصل والدرنات (بصل- ثوم- بنجر- بطاطس) عموما، حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الابصال او الدرنات.