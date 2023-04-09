إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. المكاتب تستقبل المستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 من أبرز الخدمات التموينية التي توفرها حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية للأسر الأولى بالرعاية وتحديدا للفئات التي حددها القرار الوزاري الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بأحقية إضافة أبنائهم على البطاقة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

وتستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 من 5 فئات فقط، وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة، إذ يتم تجميعها وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها من قبل إدارة نظم المعلومات لفحص المستحقين واستبعاد باقي الطلبات المقدمة.

مستندات مطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد

وتشمل الأوراق لتقديم طلب إضافة المواليد على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.