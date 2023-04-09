تايلاند تبحث عن زوجين متهمين بقرصنة البيانات الشخصية لـ55 مليون مواطن

أعلنت السلطات في تايلاند، أنه يجرى البحث عن زوجين متهمين بقرصنة البيانات الشخصية للغالبية العظمى من سكان هذه الدولة الآسوية، بحسب ما أفادت قناة «بي بي سي»، في نبأ عاجل.

تهديد بنشر البيانات الشخصية ل 55 مليون مواطن في تايلاند

وذكرت السلطات التايلاندية، أن زوجين أقدما على سرقة ومحاولة بيع البيانات الشخصية للغالبية العظمي من المواطنين، مضيفة أن الزوجين هددا بنشر كافة التفاصيل الخاصة لنحو 55 مليون مواطن تايلاندي.

وأشارت، أن الزوجين هددا أيضا بنشر بطاقات الهوية الشخصية وأرقام الهواتف وكل ما صار بحوزتهما في حال لم يتم الاستجابة لهما، لافتة إلى أنهما اختفيا بعدما عدلا عن المهلة النهائية التي حدداها لتلبية السلطات لمطالبهما.