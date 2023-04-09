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خالد الجندي عبر قناة الناس: أعظم نعمة هي تطهير وتعمير بيوت الله

كتب:

شريف سليمان
05:01 م | الأحد 09 أبريل 2023
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعظم هدية وتكليف من الله تعالى لعباده هي عمارة المساجد، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالي طلب من اثنين من الأنبياء عمارة وتنظيف المساجد، وهو ما جاء فى قوله تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ».

أعظم نعمة

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «شوف أعظم نعمة وهي تطهير وتعمير البيوت هذا ما يؤديه وزير الأوقاف والأئمة والعمال ومقيمي الشعائر، جيش كامل منضبط، نتمتع في هذا البلد بعناصر شديدة الكفاءة والإخلاص، دول بيقدموا أعلى درجة من الانضباط، والنظام فى وزارة الأوقاف، حالة دعوية، إلى الآن قاموا بواجبهم بأعظم أداء تحت رعاية وزير الأوقاف». 

اجتماع وزير الأوقاف

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اليوم، بمسجد النور بالعباسية، اجتماعًا بأئمة المساجد الكبرى من محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى بعض المديريات الإقليمية المشرفين على الاعتكاف، حيث أشاد بالجهود المضاعفة التي بذلها العاملون بالأوقاف و التي انعكس تأثيرها راحة وطمأنينة في نفوس رواد بيوت الله.

 

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