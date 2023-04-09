«الأزهري» لقناة الناس: الإمام جمال الدين تشاوتشوفيتشي كان يحب مصر ويبجلها

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الإمام جمال الدين تشاوتشوفيتشي لُقب برئيس العلماء المسلمين في دولة يوغوسلافيا، وحينها كانت البوسنة والهرسك، «ده عالم غريب ونادر ولأجل هذا اخترته».

الأزهري: الإمام تشاوتشوفيتشي أحد العلماء الأزهريين الذي ارتبطوا بمصر

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «الناس»، أن من يوغوسلافيا كان الكثير من العلماء الأزهريين الذين ارتبطوا بمصر، وكانوا عظيمي الحب والتبجيل لها، ومع ذلك اختار الحديث عن الإمام جمال الدين تشاوتشوفيتشي، والذي اكتمل تكوينه العلمي وعاد لدولته مرة أخرى ليلقب برئيس العلماء المسلمين.

واستطرد: «لم يكن مجرد عالم معتاد أو نمطي ولكنه تبوأ مكانه كبيرة وكان له وضع اجتماعي رفيع، وولد هذا العالم في عام 1870 وتوفي في عام 1938، أي نحو 68 عاما».