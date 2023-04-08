وظائف بزراعة وطب بيطري المنوفية.. تفاصيل وشروط ومواعيد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف قيادية حكومية جديدة بالإدارة العامة للزراعة والإدارة العامة للوقاية البيطرية، بمديرية الزراعة والطب البيطري بمحافظة المنوفية، حيث يتم التقديم لهذه الوظائف خلال الفترة من 6 أبريل إلى 6 مايو 2023، وتفاصيل وشروط هذه الوظائف على النحو التالي:

الإجراءات المطلوبة المشتركة للوظيفتين

المستندات المطلوبة:عدد (2) صورة شخصية، و9 ملفات (أصل + 8 صور) كل ملف يحتوي:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحاً به الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعيين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشرافية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، خطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، الدورات التدريبية الحاصل عليها.

شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي، بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك. مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وهذه بعض التفاصيل الأخرى لكل وظيفة منهما على حدة:

أولاً: مدير عام الخدمات الزراعية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الزراعة بالمنوفية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: محافظة المنوفية

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للخدمات الزراعية بمديرية الزراعة من المستوى الأول بالمحافظة.

المهارات المطلوبة في الراغبين

المهارات الفنية: يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية الذى يراجع أعماله مراجعة إجمالية بغرض التأكد من صحة النتائج، يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة العامة للخدمات الزراعية أو التى يفوض بالاشراف عليها.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام فى المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالٍ في مجال التخصص مناسب لطبيعة العمل.

ثانيا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية

بيانات الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الزراعة بالمنوفية

المهارات الفنية: يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية الذى يراجع أعماله مراجعة إجمالية بغرض التأكد من صحة النتائج، يشرف شاغل الوظيفة على التقسيمات التنظيمية التابعة للإدارة العامة للخدمات الزراعية أو التى يفوض بالإشراف عليها.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام فى المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: محافظة المنوفية

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للخدمات الزراعية بمديرية الزراعة من المستوى الأول بالمحافظة.

شروط المؤهل: الحصول على بكالوريوس طب بيطرى

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/04/06

نهاية الإعلان: 2023/05/06

طرق التقديم للوظيفتين: على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية.