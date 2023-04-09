انطلاق معرض ختام أنشطة رياض الأطفال في مدينة العلمين بمطروح 

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق معرض ختام أنشطة رياض الأطفال في جميع مدارس مدينة العلمين، وذلك بمسرح مجمع مدارس «تحيا مصر» الابتدائي في قرية سيدي عبدالرحمن النموذجية، بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين، ومسعد بدوي وكيل الإدارة التعليمية.

معرض مدارس العلمين

واستهل معرض ختام الأنشطة، مساء اليوم، فى مدارس مدينة العلمين بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد البراعم اعقبها عدة استعراضات فنية واغاني وطنية واجتماعية قدمتها براعم روضات أطفال العلمين نالت إشادة واستحسان جميع الحضور.

الوسائل التعليمية الحديثة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أركان المعرض المختلفة والتي اشتملت علي الوسائل التعليمية الحديثة الإيضاحية الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب والمتغيرات المناخية في صورة مبسطة يسيرة الفهم للبراعم، وخلال فعاليات المعرض كرم وكيل الوزارة عدد من براعم رياض الأطفال المتميزين في الأنشطة كذلك كرم الموجهات والمعلمات المتميزات واللاتي شاركن في إعداد وتنظيم المعرض تقديرا للجهود المبذولة والإخلاص والتفاني في العمل، مشيداً بالتنظيم الرائع للمعرض مقدماً الشكر لإدارة العلمين مثمنا المساهمة الإيجابية في استيعاب البراعم للأحداث المعاصرة وذلك في إطار إعداد جيل واعى بقضايا بلده ومستعداً لرفع شأن مصرنا الحبيبة متسلحا بالعلم والمعرفة والثقافة.