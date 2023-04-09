إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف.. بينهم 3 طالبات

أصيب 5 أشخاص، بينهم ثلاث طالبات، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارة سرفيس بالرصيف أمام مركز شباب الحمرايا شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة سرفيس بالرصيف، أمام مركز شباب الحمرايا شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، ما أسفر عن إصابة 5 اشخاص بينهم ثلاث طالبات، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من إسراء سعيد محمد، 22 عامًا، طالبة، مصابة باشتباه كسر بالقدمين، وإسراء ناجح محمد 22 عامًا، طالبة، تقيم بمحافظة المنيا، مصابة بجروح وكدمات، وهاجر محمود شعبان، 22 عامًا، تقيم بمحافظة سوهاج، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومالك طلعت يوسف، 25 عامًا، يقيم ببني سويف، مصابًا بجروح وكدمات، وشاب مجهول الاسم والعنوان، في غيبوبه تامة واشتباه ما بعد الارتجاج.