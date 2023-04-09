حالات تمنعك من تعويض الأجر وإصابات العمل.. قانوني يوضح

يهدف القانون المصري إلى تنظيم العديد من الأمور الحياتية المختلفة المحيطة بالمواطنين، كترتيب الأولويات، والحقوق والواجبات بين المواطنين داخل إطار واحد، وللحفاظ على تنظيم وأمن المجتمع.

ويهتم قانون التأمينات الاجتماعية، بتنظيم الأمور المتعلقة بالتأمينات التي يحصل عليها الموظف في كل من القطاعين الخاص والحكومي، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» عددا من الحالات التي تعرض المؤمن عليه للحرمان من تعويض الأجر وإصابة العمل.

حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة؛ إذ نصت المادة رقم 57، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى عدد من الحالات.

ومن الحالات التي تؤدي إلى منع تعويض الأجر عن المؤمن عليه أو تعويض عن إصابة العمل، هي أن تكون حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويأتي ضمن هذه الحالة أن يكون الفعل الذي أقدم عليه المصاب بسبب تأثير الخمر أو المخدرات، وأيضا في حال ارتكاب المؤمن عليه مخالفات صريحة في تعليمات الوقاية التي تحددها المؤسسة والمعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل.

وأوضح «الحديدي»: «يكون ذلك في حالة ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل».