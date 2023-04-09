علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ راغب مصطفى غلوش وصل للمجد في شبابه

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش كان معلما للأجيال، كما كان صاحب حنجرة ذهبية وصوت عذب، وصل إلى قمة مجده في ريعان شبابه.

جمعة: الشيخ راغب غلوش كان مجودا ومعلما للأجيال

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر أرض التلاوة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية الناس، أن الشيخ راغب مصطفى غلوش نجح في تسجيل اسمه بحروف من نور في تاريخ دولة التلاوة، وكان مجودا للقرآن ومعلما للأجيال.

واستطرد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «ولد القارئ الشيخ غلوش في إحدى قرى محافظة الغربية تدعي برما، وكان ميلاده جميلا عام 1938 ميلاديا، وتعلم القرآن الكريم وحفظه وجوده وذهب وهو ابن 20 سنة لأداء الخدمة العسكرية، وكان متعلقا بسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل».

وأوضح الدكتور على جمعة، أن الشيخ الراحل خلال قضاءه لفترة تجنيده جاء إلى القاهرة في منطقة معسكر الدراسة، بالقرب من مسجد الحسين.

جمعة: الشيخ غلوش أذن لصلاة العصر من مسجد الحسين

وأضاف «جمعة»، أنه خلال ذهابه المتكرر إلى مسجد الحسين وقراءته للقرآن سمعه الشيخ حلمي عرفه، رحمه الله، حينما كان إماما لمسجد الحسين، وكان عالما كبيرا وله وجاهته وحضوره، وطلب منه «غلوش» أن يؤذن، وكان الذي يتولى الأذان في تلك الفترة بمسجد الحسين الشيخ طه الفشني، وحينها قال له: «لو تأخر الشيخ طه الفشني أنت هتأذن وتقرأ العشر من القرآن كتلاوة لافتتاح صلاة العصر».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «قعد الشيخ غلوش يدعي إن الشيخ طه الفشني يتأخر، وكأن السماء مفتوحة واتأخر الشيخ طه، وطلب الشيخ حلمي إمام المسجد منه أن يؤذن للعصر ثم رفع الأذان من مسجد الحسين وكانت البداية».