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السؤال السابع عشر من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم

كتب:

محمد عزالدين
10:23 م | السبت 08 أبريل 2023
علي جمعة

علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال السابع عشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

السؤال السابع عشر من مسابقة وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة السابع عشر هو: «من هو آخر من بنى الكعبة بعد رحلة طويلة منذ أنشأها سيدنا إبراهيم».

وعرض جمعة، 3 اختيارات للإجابة وهي «السلطان قنصوة الغوري - محمد علي باشا - السلطان مراد الرابع»، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم «59 59».

جائزة قدرها 10000 جنيه

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

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