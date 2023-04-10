اعترافات المتهم بسرقة محتويات السيارات في القاهرة «بكسر الزجاج»

«كنت بكسر زجاج العربية علشان أقدر أوصل للحاجة اللي جوا وآخدها أبيعها بنص التمن بره»، بهذه الكلمات اعترف المتهم في قضية سرقة السيارات بالقاهرة أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بتهمة ارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل 3 سيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها وتم بإرشاده ضبط عدد 2 جهاز لاب توب، وحافظة نقود بها مبلغ مالي وعدد من البطاقات، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

الموقف القانوني

أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأشار إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.