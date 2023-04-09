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إصابة طفلين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
08:07 م | الأحد 09 أبريل 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية راس كركر غرب مدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية.

إصابات لأطفال على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن طفلين (17 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال الحي في القدم، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة «عين أيوب» القريبة من راس كركر، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين.

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