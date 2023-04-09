حياة كريمة يساعد بائعا مسنا في تجهيز ابنته ويهديه ميدالية الأبطال

استعرض برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، ويقدمه أيمن مصطفى، بطولة جديدة لبائع مسن يبيع قطع قماش منقوشة بآيات قرآنية في إحدى مناطق مصر الجديدة، وقدم مقدم البرنامج مبلغا ماليا 500 جنيه كمساعدة له.

قصة كفاح 63 سنة

وقال البائع العجوز في حديثه لبرنامج حياة كريمة: «بشترى القماش عليه آيات قران من الحسين وعندي 63 سنة وكنت شغال كهربائي بس الضغط والسكر خلاني مقدرش أقف، وحاليا أمشي بالبضاعة دي بتجيب لي لقمتي ورزقي والحمد لله لو عملت 80 جنيها في اليوم حلو قوي وبنزل من الساعة 10 بروح على العشاء».

وبعد انصراف الإعلامي أيمن مصطفى، جاء رجل قعيد على كرسي متحرك ليطلب دعم ومساعدة مالية قدرها 500 جنيه من البائع العجوز، فأخرج المبلغ وأعطاه على الفور.

أبطال حياة كريمة

وعاد أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، للحديث مع بائع قطع القماش، وأخبره بأن هذا الموقف الانساني تم تصويره وأخرج له مبلغا ماليا آخر، بالإضافة إلى ميدالية الأبطال من برنامج حياة كريمة، وأجهش الرجل في البكاء وعلق: «ربنا اللي بيرزق بيجعلنا أسباب لبعض وكلنا الحال من بعضه واللهم لك الحمد كما ينبغي ربنا جعلنا أسباب لبعض».