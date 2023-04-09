إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بدراجة نارية، على الطريق الدائري في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بدائري ببا

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بدراجة نارية على الطريق الدائرى في مركز ببا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى ببا المركزي 4 مصابين في الحادث وهم «مينا . ع . ع»، 15 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة وجروح، و«سيد. ع . م»، 18 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، و«أحمد. س. ع»، 25 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالساعد الأيمن، و«أحمد. م . أ»، 15 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمركز ببا، وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.