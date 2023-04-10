كم يدفع البنك الأهلي المصري على وديعة السنة لشهر أبريل 2023؟

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على الودائع لشهر أبريل 2023، من بينها الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، ونرصد في السطور التالية كم يدفع البنك الأهلي المصري على وديعة السنة، والحد الأدنى ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، يحصل صاحب الوديعة السنة وأقل من عامين، على سعر العائد 7.50%.

سعر العائد على وديعة العام

وبالنسبة لأسعار العائد على وديعة الأسبوع وحتى 15 يومًا، يكون العائد 5%، ووديعة الشهر وأقل من شهرين 6.50%، ويكون الحد الأدنى للوديعة الأقل من شهر 100 ألف جنيه.

ويحصل صاحب الوديعة 3 أشهر وأقل من 6 أشهر على 7%، وهي نفس القيمة على وديعة الـ3 سنوات لأقل من 4 سنوات، وبالنسبة لوديعة الـ5 سنوات وأقل من 6 سنوات يكون العائد 6.75%، والـ7 سنوات فأكثر سعر العائد 6.75%.

رفع سعر الفائدة

يذكر أن لجنة السياية النقدية في البنك المركزي المصري، قررت رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، ليصبح الإيداع 18.25%، والإقراض 19.25%.