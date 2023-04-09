تحرير 46 محضرا تموينيا وضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك في كفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية المنتشرة على مدار مطلع الأسبوع الجاري، تمكنت من تحرير 46 محضر مخالفات تموينية، سواء لحالات البيع خارج التسعيرة والغش تجاري، وكذلك ضبط بعض الأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهو ما يعود على المواطنين بالضرر.

تحرير 46 محضرًا تموينيًا في كفر الشيخ

وقال وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط عدد 16 محضراً تموينيا لنقص وزن رغيف العيش، و10 محاضر تموينية لحالات غش تجاري، و12 محضرا للبيع خارج التسعيرة المقررة على بعض السلع الغذائية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن السعر لبعض السلع والمنتجات الغذائية لدى بعض أصحاب المحال التجارية، وذلك بإجمالي 46 محضراً.

حملات تموينية مكثفة علي المحال التجارية

وأضاف «حبيب»، أنه جرى تشكيل عدد من اللجان الرقابية التموينية، وذلك علي نطاق جميع الإدارات التموينية في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، والتي تهدف لضبط حركة السوق، وحماية المستهلك من التلاعب والغش في السلع الغذائية والحبوب والأسماك واللحوم.