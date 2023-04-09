قانونية تكشف مراحل الفصل في قضية «وداد» بمسلسل جعفر العمدة: تستمر أكثر من 6 أشهر

أثار حلقة مشهد زواج شوقي فتح الله «منذر رياحنة» عقب خروجه من السجن من وداد (جوري بكر)، التي ما زالت على ذمة زوجها سيد ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، ضجة على موقع التواصل الإجتماعي، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون غير منطقي، لأن القانون يمنع الجمع بين زوجين.

مصير الزوجة التي تجمع بين زوجين

شرحت عبير نجم المحامية، أن جمع الزوجة بين زوجين يعد تزويرا في محررات رسمية وجريمة زنا، أما الزوج الثاني لو علم بأن هذه الزوجة متزوجة، يتم معاقبتهما بما نصت عليه المواد من 273 إلى 276 في قانون العقوبات أن الجمع بين زوجين يعد من جرائم الزنا، وتنص المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، فيما تنص المادة رقم 274 من قانون العقوبات «بأن المرأة التي يثبت زناها تحاكم بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين»، ويمكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

الخلع أكثر القضايا سرعة في الفصل

ولفتت في حديثها لـ«الوطن» إلى أن الزوج الثاني لو لم يعلم وكان حسن النية، فلا يجوز محاسبته ويتم تطليقهما وتعود لزوجها الأول، خاصةً إذا كانت هذه الزوجة أنجبت أولادا من زوجها الأول، مضيفةً أن الفصل في قضايا الخلع يستمر لمدة أكثر من 6 شهور في الفصل فيها أمام قاضي المنازعات، وقضايا الزنا يتم الفصل فيها في وقت أطول، «لأن بيكون فيها شق تزوير وتحقيق وتأجيل على حسب ظروف القضية».