الحلقة 18 من ستهم.. روجينا ترفض العودة مع شقيقها رماح

شهدت الحلقة 18 من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، حيث تم إنقاذ حياة مصطفى الشخصية التي يقدمها إبراهيم السمان، بعدما قام مجموعة من البلطجية بالهجوم على منزله، ولولا وجود أشقائه الثلاثة رماح «جهاد سعد»، و جبر «محمد عبد الحافظ»، وستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، لاستطاع هؤلاء البلطجية من القضاء عليه، حيث استطاعوا التغلب عليهم وطردهم من منزل مصطفى، وقال حينها مصطفى لأشقائه الثلاث: «شوفتوا لو انتو مش كنتوا موجودين كان حصل إيه .. العزوة حلوا ازاي العزوة تقوي».

إنقاذ حياة إبراهيم السمان

كما شهدت أحداث الحلقة، مباراة تمثيلية ومواجهة نارية بين ستهم «روجينا» وأشقائها الثلاثة رماح، وجبر، ومصطفى، في منزل مصطفى والذي طلبت منه الوقوف بجانبها ومساعدتها في الحصول على ميراثها من شقيقها الأكبر «رماح»، وتحدث مواجهة نارية بينهم، ولكن رماح يطلب من ستهم العودة معه إلي منزل والدهم والعيش فيه، وترك منزل شقيقها مصطفى «إبراهيم السمان»، ولكنها ترفض، إلا بعد الحصول على حقها في ميراث والدها غانم.

رفض ستهم العودة مع شقيقها رماح

كما شهدت الحلقة، مباراة تمثيلية بين نجاة «نانسي صلاح»، وزوجها عجبي «أحمد الرافعي»، في لحظة عتاب عجبي على نجاة، بإعطاء ابنها لشقيقها رماح من أجل تربيته، ليستمر في إعطاء المال لهم، ويصرف عليها هي وأبنائها الثلاث، ويلومها على ابنها، في حين تلقى اللوم عليه بسبب إهماله منزلهم، والعمل مع الشيخ ياسين التهامي في الموالد، وأنه يتركهم بالشهور، وعدم توليه المسئولية والصرف عليهم، في مواجهة رائعة اختلطت فيها المشاعر و قدم كلا من نانسي صلاح والرافعي المشهد ببراعة تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كما قدمت روجينا مواجهة مع أشقائها الثلاث والمطالبة بميراثها في حق والدها غانم، وحق زوجها ومعرفة من الذي قلته- مشهد اعتمدت على تغيير جلدها كليا جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها، كما برع رماح في تجسيد الشخصية الرجل الظالم الذي لديه قناعة تامة بأنه على حق ومدى جبروته، بهدوء ونبراته تبرز مدى قوته دون افتعاله أو مبالغة، وينطبق نفس الأمر على جبر، وكل ذلك رائع لوجود رؤوف عبد العزيز مخرج واعي، ويعرف جيدا كيف يدير الممثل بشكل صحيح، ولدية قدرة رائعة في فن إدارة و توجيه الممثل.