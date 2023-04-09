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التوقيت الصيفي في مصر 2023.. تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 28 أبريل

كتب:

وائل فايز
10:52 م | الأحد 09 أبريل 2023
الاستعداد لتطبيق التوقيت الصيفي

الاستعداد لتطبيق التوقيت الصيفي

لجأت الحكومة إلى  تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023  لمسايرة المستجدات والتغيرات العالمية الراهنة، ومن المقرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي بعد موافقة  البرلمان على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة مؤخرا بشأن إقرار نظام  التوقيت الصيفي في مصر 2023  حيث يتم تطبيق التوقيت الصيفي يوم 28 أبريل الجارى وهو آخريوم  جمعة من الشهر.

تغيير التوقيت الرسمي مرتين سنويا 

والتوقيت الصيفي في مصر 2023  يعني العمل على تغيير التوقيت الرسمي مرتين كل عام حيث تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي، أما العودة للتوقيت الشتوى وعودة عقارب الساعة 60 دقيقة فهي تتزامن مع فصل الخريف.

 تقديم الساعة 60 دقيقة 

 ومن المقرر عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 2023 لترشيد الطاقة والحد من الاستهلاك ومراعاة الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، حيث من المقرر تقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر وهي مدة التوقيت الصيفي.

 حالات عودة التوقيت الصيفي وإلغائه

وأعادت الحكومة التوقيت الصيفي لمسايرة التطورات والتغيرات الحالية، وأول مرة تشهد مصرالعمل بالتوقيت الصيفي كانت في عهد الملك فاروق، وصدرت العديد من القوانين بشأن التوقيت الصيفي أو إلغائه عدة مرات في مصر وفي عام 2011  تم إلغاء التوقيت الصيفي، وفي عام 2014  تم إقرار التوقيت الصيفي  التوقيت الصيفي وفي 2016  تم إلغاء التوقيت الصيفي وأخيرا في عام 2023 عاد العمل بالتوقيت الصيفي مجددا، وأكد مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الصيفي يصب في الصالح العام.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.