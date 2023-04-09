تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج بعد تفتت بقعة السولار بنهر النيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأحد، تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تفتت بقعة السولار بمياه نهر النيل.

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أنه تم رفع عينات مياه للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

التنسيق مع غرفة طوارئ المحافظة

وتم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز أخميم، وخلال تلك الفترة تم الاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازي، لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، كما تم اتخاذ كل الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة، ومحطة مياه طهطا السطحية، وشطورة السطحية بمركز طهطا، ومحطة مياه السكساكا بمركز طما، وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

الجهات المعنية بمتابعة بقعة السولار

كما تم اخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والري والمسطحات المائية، إضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.