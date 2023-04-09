ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الأحد الموافق في تمام العاشرة والنصف صباحا ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم وتم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز أخميم وإغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازي لتعويض كمية المياه لدى المواطنين وانه عقب انتهاء آثار بقعة السولار سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

تجهيز نقاط متابعة لرصد بقعة السولار

وأشار الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة ومحطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أي آثار لبقعة السولار أمام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

إخطار الجهات المختصة بمتابعة بقعة السولار

كما تم إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والري والمسطحات المائية هذا بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.

ومن الجدير بالذكر أن بقعة السولار التي ظهرت صباح أمس أمام ماخذ محطة مياه المراغة قد تفتت وانتهت آثارها وتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها وذلك في تمام الحادية عشرة مساء.