ضابطة شرطة لـ الرئيس السيسي: بنشكرك على منح طالبات الحقوق فرصة الالتحاق بكلية الشرطة

طلب الرئيس السيسي النصيحة من إحدى الضابطات المسؤولات عن حقوق الإنسان في قسم مدينة نصر قائلا: «تنصحيني بـ اي؟»

لترد قائلة: «انصح حضرتك إنك تاخد بالك من صحتك دائما وتكمل في طريقك اللى انت ماشي فيه واحنا وراك وهنلتزم».

«بشكر حضرتك على الفرصة اللى منحتها للسيدات في دخول كلي ةالشرطة بأعداد كبيرة، والسنة دي منحت الفرصة لطالبات كلية الحقوق في التحاقهم بكلية الشرطة بأعداد أكبر من أي سنة، ودي فرصة كبيرة نشارك فيها بأداء دورنا في المجتمع ونكون قد المسؤولية».

جاء ذلك على هامش زيارة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين في القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.