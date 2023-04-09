مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. آسر ياسين يبلغ والد أحمد درديري باستشهاده

يعطي قائد القطاع (عمر زهران) المقدم خالد (آسر ياسين) قائمة بأسماء الشهداء والمصابين في حادث الشيخ زويد، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، لإبلاغ عائلتهم، ويطلب المقدم خالد أن يقوم بنفسه بمكالمة عائلة الشهيد أحمد درديري (محمد رجب)، ويرد والد الشهيد على الهاتف بثبات شديد ويردد: «الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأخبر المقدم خالد والد الشهيد أحمد درديري، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، أنه نجله استشهد وهو بطل ممسك سلاحه بيده وظل يحارب حتى آخر نفس، ويؤكد والده أن نجله كان يشعر بذلك حيث قام بمهاتفة والده ووالدته وأشقائه الفجر قبل استشهاده.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. أهالي الشيخ زويد ينقلون المصابين إلى المستشفى في العريش

على الجانب الأخر، قام أهالى الشيخ زويد، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، بنقل المصابين بسياراتهم الخاصة إلى المستشفى في العريش، بينما ذهب أهالي العريش إلى المستشفى للتبرع بالدم، وتحاول الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين) الاطمئنان على حالة الرائد نور (عمرو يوسف).