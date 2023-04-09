موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

ينتظر المشاهدين موعد عرض الحلقة 18 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى، والذي ينافس خلال المارثون الرمضاني 2023، وتفاعل الجمهور مع المسلسل الذي يعد ملحمة وطنية مليئة بالأحداث والوقائع التي توثق بطولات الجيش المصري في سيناء.

مواعيد عرض الحلقة 18 مسلسل الكتيبة 101

يأتي عرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، ثم يُعرض في تمام 10 مساءً على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الـ18 على نفس القناة، في تمام الساعة 3 من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

بطولات مسلسل الكتيبة 101

وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، التي تفاعل معها الجمهور، ويتناول مسلسل الكتيبة 101 على مدار 20 حلقة فقط، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

مسلسل الكتيبة 101

يُشارك في مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من الفنانين أبرزهم، آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، ووفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم، محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد سلطان، وأحمد حسني صالح.