مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. التنظيم الإرهابي يقتل زوجة فتحي عبدالوهاب

يجتمع أبو دعاء (بهاء ثروت) زعيم التنظيم الأرهابي مع أبو أسامة (وليد فواز)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، للحديث عن حكيم (فتحي عبد الوهاب) بعد أحداث الشيخ زويد، ويقترح أبو أسامة أن يقتل التنظيم زوجته التي يعتبرها نقطة ضعفه، ويجعلوا عملية القتل تبدو أن الجيش من قام بها، وذلك حتى ينفذ لهم ما يرغبون في تنفيذه دون أي معارضة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

يذهب كمال (أحمد كشك) لزوجة حكيم، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 ويطمئنها عليه، ويخبرها أنه في مكان آمن ولكنه لا يستطيع الخروج منه الوقت الحالي، وعندما يعود حكيم إلى المنزل يجد أن زوجته قُتلت.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. أفراد أجنبية شاركوا في أحداث الشيخ زويد

تتحسن الحالة الصحية للرائد نور (عمرو يوسف)، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، ويطمئن عليه المقدم خالد (آسر ياسين) حيث يتبقى له إجراء عملتين جراحيتين ويستطيع بعدها العودة إلى القطاع مرة أخرى لممارسة عمله، ويخيره أن أفراد التنظيم الذين شاركوا في أحداث الشيخ زويد أغلبهم أجانب ودخلوا إلى سيناء لتنفيذ تلك العملية، ويتابع الجيش تمشيط سيناء للقبض على من تبقى منهم.