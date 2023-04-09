600 طبيب بشري من «تكليف 2021» يتسلمون عملهم في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء استلام 600 من الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2021 تكليف مارس 2023 لعملهم بمديرية الصحة بالدقهلية، لافتاً إلى استمرار عملية توزيعهم حتى نهاية أبريل الجاري علي جهات عملهم في المديرية.

توزيع الأطباء تكليف 2021 في الدقهلية

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أنه تم توزيع الأطباء تكليف 2021 على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة الدقهلية ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية.

جدول لاستلام الأطباء تكليف 2021 بالإدارات الصحية

من جانبه أكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه تم إعداد جدول لاستلام الاطباء تكليف 2021 بالإدارات الصحية بما يتماشى مع خطة الصحة لسد العجز الموجود بالوحدات متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت نهاية مارس 2023 نتيجة حركة تكليف الأطباء دفعة 2021 وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف أنه يمكن متابعة النتيجة والحد الادنى للمكلفين.