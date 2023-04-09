إصابة 11 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 11 شخصا، بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي، بمحافظة كفر الشيخ، وأسرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بالمحافظة ومديرية الصحة، إشارة تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي، وأسرعت 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

أسماء المصابين

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من مصطفى سعد الله سعد، 56 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمادة صبري حمودة، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والشيماء إيهاب السيد، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأسماء جمعة أنور، 22 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأدهم خالد مصطفى عبده،21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأم هاشم عبد الرؤف عامر، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح محمد إبراهيم، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد طه عبدالله، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم زيدان محمد عبدالعاطى، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهبة إبراهيم زيدان، 36 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورغده عبدالناصر ابراهيم عبدالدايم، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.