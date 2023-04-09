مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. مصطفى خاطر يقع في ورطة بحفل خطوبته

بدأت الحلقة 3 من مسلسل كشف مستعجل منذ قليل على قناة الحياة الفضائية التي تعرض المسلسل في التاسعة والنصف مساء لمصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن.

أحداث الحلقة الثالثة من كشف مستعجل

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل كشف مستعجل بالعديد من الأحداث التشويقية والكوميدية، إذ كانت أسرة الدكتور سهام عز الرجال «محمد عبد الرحمن» تجهز لخطبة علياء شقيقة الدكتور سهام «هنادي مهنا»، وفور وصول العريس جاء الدكتور سهام لاستقباله ليتفاجأ بأن العريس هو يوسف «مصطفى خاطر».

أصيب الدكتور سهام بحالة من الذهول والصدمة بسبب أن يوسف عريس شقيقته علياء، وذلك بعد أن كان قد قام يوسف بزيارة عيادة الدكتور سهام النفسية يطلب منه أن يعالجه من مرضه النفسي إذ أنه قاتل محترف وصاحب أكبر عدد من جرائم القتل الشهيرة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

ويقوم ببطولة مسلسل كشف مستعجل عدد من النجوم من ضمنهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.