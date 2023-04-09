موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc اليوم

بدأت أحداث مسلسل كشف مستعجل، بعد أول جلسة للعلاج النفسي جمعت يوسف الذي يجسّد دوره الفنان مصطفى خاطر، بالدكتور النفسي سهام، الذي يجسّد دوره الفنان محمد عبدالرحمن، حيث اعترف يوسف بكل جرائمه وأفعاله غير الأخلاقية، ما جعله كتابا مفتوحا أمام الطبيب، وعندما استوعب يوسف ما كشف عنه للطبيب النفسي، خاف منه وبدء تهديده.

موعد إعادة الحلقة الـ3 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض يوميا على 4 قنوات، وهي دي إم سي ودي إم سي دراما، والحياة، والحياة مسلسلات، في توقيتات مختلفة، ليستطيع محبي ومشاهدي المسلسل، متابعته وفقا للمواعيد المناسبة لهم.

- يعاد عرض المسلسل يوميا على شاشة dmc دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

- المسلسل يعاد يوميا على قناة الحياة الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

موعيد عرض الحلقة الـ3 من مسلسل كشف مستعجل

- يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

مسلسل كشف مستعجل، أحداثه تدور في 15 حلقة، بطولة ميمي جمال ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وليلى عز العرب، وهنادي مهنا، وهو من تأليف وسيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

كشف مستعجل عبر منصة watch it

يذكر أنّ مسلسل كشف مستعجل، سبق عرضه من 1-15 رمضان، ودون فواصل إعلانية عبر منصة watch it، ما زاد حجم المشاهدة الخاصة به، من خلال المنصة الأشهر في الوطن العربي.