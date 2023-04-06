«البحوث الفلكية» يكشف موعد ميلاد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م «يوم الرؤية»، طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس.

الهلال الجديد يبقى لمدة 23 دقيقة

وأضاف المعهد في بيان، أنه يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد لمدد تتراوح بين «24 - 29 دقيقة».

وأوضح أن في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «10- 35 دقيقة».

أول أيام عيد القطر المبارك

ولفت إلى أنه بذلك، تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكيا يوم الجمعة 21/4/2023م عيد الفطر المبارك، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.