استخراج البطاقة الشخصية من على النت.. 6 خطوات تساعدك في العملية

أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، خدمة استخراج بطاقة شخصية على النت في خطوات بسيطة وسهلة للتيسير على المواطنين والراغبين في استخراج بطاقة شخصية على النت، التي يمكن من خلالها نجاح العملية واستخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية استخراج البطاقة الشخصية من على النت في 6 خطوات.

استخراج البطاقة الشخصية من على النت

استخراج البطاقة الشخصية من على النت.. يمكن استخراج بطاقة شخصية من على النت بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر خدمات الأحوال المدنية من هنا ثم اختر الحصول على بطاقة الهوية حسب الرقم القومي أو الدخول إلى الصفحة مباشرة، واختر مقاطعتك ومنطقتك.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة، ثم يتم تحديد شرح الطريقة الأنسب لدفع الرسوم، ويقوم بالنقر فوق الخيار للموافقة على الشروط.

استخراج البطاقة الشخصية من على النت من الموبايل

استخراج البطاقة الشخصية من على النت من الموبايل.. استخراج بطاقة شخصية من الموبايل ويمكن استخراج بطاقة شخصية من الموبايل من خلال خط ساخن بكل سهولة أعلنت عنه مصلحة الأحوال المدنية، واستخراج بطاقة شخصية من الهاتف أصبح سهلا من خلال الاتصال بالخط الساخن 15340.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي من على النت

ويتساءل الكثير من الراغبين في استخراج بطاقة شخصية عن تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا، وجاءت كالتالي: فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما، وفئة 120 جنيها تسلم بعد 3 أيام، وفئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة.